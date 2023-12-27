"أبوظبي للتنمية" يدشن مشروع تطوير ميناء تانيت في موريتانيا بقيمة 24 مليون درهم

المصدر: وام

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شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء تانيت للصيد في موريتانيا، إضافة إلى إنشاء مصنع للثلج يسهم في حفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية لها، بقيمة تبلغ نحو 24 مليون درهم، ما يعادل (6.5 ملايين دولار أمريكي)، وبإشراف شركة تالك للاستثمار الإماراتية المهتمة بالاستثمار في إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ على تنفيذ أعمال المشروع.

ودشن المشروع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور حمد غانم حمد المهيري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا، وعدد من المسؤولين في الحكومة الموريتانية.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يأتي تدشين مشروع تطوير ميناء تانيت للصيد في موريتانيا لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للصيادين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرهم للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما يساهم إنشاء مصنع الثلج في الحفاظ على الإنتاج ورفع الطاقة التصديرية، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في موريتانيا".

وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل عدة مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة، في موريتانيا، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة، مشيراً إلى تمويلات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية ساهمت في تحسين جودة حياة السكان وتوفير فرص عمل في مختلف المناطق في موريتانيا.

من جانبه، قال مختار الحسيني لام، وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، إن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تطوير مرافق ميناء تانيت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه ومكن الميناء من استقبال أكثر من 60 سفينة شهرياً، بمعدل تفريغ سنوي لكمية تناهز 20 ألف طن، من السمك على مستوى الصيد الصناعي، وكمية معتبرة من إنتاج الصيد التقليدي.

وأشار إلى أن خطة تطوير الميناء تستهدف تعزيز دمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني، وتشغيل الشباب وزيادة مداخيل ميزانية الدولة، وتعزيز الأمن الغذائي بتعميم توفير السمك على كافة المقاطعات الموريتانية وتطوير الصيد القاري وزراعة الأسماك.

وتشكل الثروة السمكية مورداً رئيسياً لشريان الاقتصاد الموريتاني، وتستحوذ الأسماك على نحو 58% من الصادرات، ويساهم قطاع الصيد بما نسبته 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك نحو 900 ألف طن سنوياً.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء تانيت للصيد ما يقارب 400 زورق صغير أو متوسط الحجم، وتعد مهنة الصيد رافداً استراتيجياً للاقتصاد، حيث يوفر القطاع 260 ألف فرصة عمل من بينها 66 ألف فرصة عمل مباشرة.

الجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في موريتانيا في عام 1977، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع التنموية التي يمولها 891 مليون درهم إماراتي، وتشمل العديد من القطاعات التنموية الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة والصحة، والنقل وطاقة الرياح والصناعة.

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