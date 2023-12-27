ارتفاع معظم المؤشرات الخليجية بدعم التوقعات الأمريكية

المصدر: دبي - (رويترز)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الثلاثاء بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقاً لبعض المعايير الرئيسية فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الاثنين بالمئة المستهدف من البنك المركزي.

وصعد المؤشر السعودي 0.5% بقيادة قفزة لسهم اتحاد عذيب للاتصالات بلغت 3.5 % . وصعد المؤشر في قطر 0.1 بالمئة مواصلاً المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي. كما ارتفع مؤشر البحرين 0.15%. وتراجع مؤشر بورصة الكويت 0.83% ونزل مؤشر بورصة مسقط 0.41%. من ناحية اخى، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1% متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 %.

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