ارتفاع معظم المؤشرات الخليجية بدعم التوقعات الأمريكية

المصدر: دبي - (رويترز)

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الثلاثاء بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقاً لبعض المعايير الرئيسية فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الاثنين بالمئة المستهدف من البنك المركزي.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة مدعوما بزيادة سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا 0.3 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.5% بقيادة قفزة لسهم اتحاد عذيب للاتصالات بلغت 3.5 بالمئة وارتفاع سهم مصرف الإنماء 1.9 بالمئة.

وصعد المؤشر في قطر 0.1 بالمئة مواصلاً المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي اثنين بالمئة.

كما ارتفع مؤشر البحرين 0.15%.

فيما تراجع مؤشر بورصة الكويت 0.83% ونزل مؤشر بورصة مسقط 0.41%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحداً بالمئة متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.

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