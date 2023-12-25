أسعار الذهب في مصر إلى مستوى تاريخي.. والمحلات توقف البيع

المصدر: القاهرة - البيان

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر بصورة جنونية، مما أدى إلى توقف عمليات البيع في بعض المحلات.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام بغرفة القاهرة التجارية عمرو المغربي، إن بعض محلات الذهب أوقفت البيع بشكل مؤقت لحين استقرار السوق الذي يشهد ارتفاعات متتالية منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وأوضح أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير، وسط تراجع المعروض.

كما أوقفت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، نشر الأسعار على منصتها، لحين ضبط أسعار السوق.

وقد شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات جنونية منذ مساء الجمعة الماضي، حيث تجاوزت أسعار الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهاً اليوم الاثنين.

وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023:

عيار 24 بسعر 3600 جنيه

عيار 22 بسعر 3300 جنيه

عيار 21 بسعر 3150 جنيه

عيار 18 بسعر 2700 جنيه

عيار 12 بسعر 1800 جنيه

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