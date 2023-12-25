ارتفاع معظم بورصات الخليج.. والمؤشر المصري يتراجع

المصدر: دبي - رويترز

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أنهت معظم بورصات منطقة الخليج التعاملات على ارتفاع، أمس، مع دعم بيانات جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، بما يؤيد الرأي القائل بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مطلع العام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية، أن الأسعار انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.

وألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، في 13 ديسمبر، إلى أنه بلغ نهاية دورة التشديد النقدي، وفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وارتفع المؤشر القطري للجلسة السادسة على التوالي، وأنهى التعاملات على ارتفاع بلغ 1.1 في المئة، مع صعود كل القطاعات. وزاد سهم بنك قطر الإسلامي 3.3 في المئة، والبنك التجاري 1.9 في المئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.6 في المئة، بعد جلستين متواليتين من الخسائر، بدفعة من مكاسب حققتها كل القطاعات.

كما ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.12 %، ومؤشر بورصة البحرين 0.22 %.وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي للجلسة الرابعة على التوالي، وأنهى التعاملات على هبوط نسبته 2%، بضغط من انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 3.2 %، و5.1 % في سهم إي فاينانس.

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