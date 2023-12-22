ارتفاع البنوك المرتبطة بمنصة «بنى» إلى 105

المصدر: أبوظبي - وام

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عقد صندوق النقد العربي، الاجتماع التاسع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

تم خلال الاجتماع، الاطلاع على أهم التطورات فيما يتعلق بالمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومنصة «بُنى» للمدفوعات، حيث وصل عدد البنوك المرتبطة بالمنصة إلى 105 بنوك، كما أحيط المجلس علماً بالتطورات بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2023، بما يشمل القروض الجديدة التي قدمها لدوله الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2023، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020 ـ 2025) وجهود الصندوق لمساعدة الدول العربية الأعضاء على مواجهة التحديات .

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