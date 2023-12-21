البنك المركزي المصري يبقي سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات 2023

المصدر: وكالات

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أبقى البنك المركزي المصري بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي، والاستمرار في متابعة الآثار التراكمية لتشديد السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية.

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية خلال عام 2023، متوافقاً مع التوقعات.

وفي التفاصيل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، و20.25%، و19.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وبذلك يكون البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة مرتين فقط خلال العام الحالي -بواقع 100 نقطة أساس في أغسطس، و200 نقطة أساس في مارس- لتصل إجمالي زيادات الفائدة التي أقرها منذ مارس 2022 إلى 1100 نقطة أساس.

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