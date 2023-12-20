شركة لنجيب ساويرس تستثمر 10 مليارات دولار في دبي

المصدر: القاهرة - وكالات

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كشف الملياردير المصري نجيب ساويرس أن شركته «أورا ديفلوبرز» تعتزم تطوير مشروع عقاري في دبي باستثمارات إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.

ويمتد المشروع على مساحة 20 مليون متر مربع على شواطئ دبي في منطقة غنتوت، على أن يتم تطويره خلال 10 سنوات وهو في مرحلة التصميم حالياً.

وأوضح ساويرس أن الشركة تتطلع إلى تحقيق مبيعات بنحو 15 مليار دولار.

وقبل نحو أسبوعين قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في الإمارات.

هذا وحققت شركة «أورا ديفلوبرز» مبيعات بقيمة 55 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، في 11 شهراً.

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