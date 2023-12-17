تراجع الاحتياط الأجنبي بالأردن 1% في نهاية نوفمبر

المصدر: عمّان - (رويترز)

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أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن احتياط العملات الأجنبية في نهاية شهر نوفمبر الماضي تراجع واحداً في المئة إلى نحو 17.09 مليار دولار مقارنة بـ17.26 مليار دولار في نهاية سنة 2022.

وشهد الأردن تحسناً منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وحوالات المغتربين في حين تراجعت الاستثمارات الأجنبية التي تؤثر في مخزون العملات للبلاد.

وسجل الدخل السياحي في الأردن في أول 9 أشهر من العام الجاري نمواً بنسبة 37.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بتسجيله ما قيمته 5.82 مليارات دولار، نتيجة لارتفاع عدد السياح ليصل إلى 5.58 ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 38.1% وفق بيانات نشرها «المركزي» الأردني في أكتوبر الماضي.

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