تباين إغلاق أسواق الخليج مع التركيز على الفائدة

المصدر: دبي - رويترز

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أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين، أمس، قبل صدور أرقام التضخم الأمريكية التي قد تحدد اتجاه التداول في أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مدعوماً بصعود سهم شركة عِلم للحلول الرقمية 4.4 بالمئة. وقامت شركة الإعلام السعودية (إم.بي.سي) المملوكة للدولة بتسعير طرحها العام الأولي بأعلى من النطاق السعري المعلن عنه سابقا، إذ باعت أسهمها أمس، بسعر 25 ريالاً (6.67 دولارات) للسهم.

ومن جانبه، انخفض سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.3 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 % متأثراً بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج 1 %.

وقال جورج بافيل، المدير العام لشركة (كابيكس دوت كوم) في الشرق الأوسط، إن سوق الأسهم القطرية واصلت اتجاهها النزولي بفعل هبوط عدد من الأسهم الكبرى. وقد تستمر السوق في مواجهة مخاطر الهبوط مع استمرار أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض.

كما تراجع مؤشر مسقط 0.06 %، ومؤشر البحرين 0.03 %.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي 0.4 بالمئة مقتفياً أثر انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.3 بالمئة.

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