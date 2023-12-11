7 اتفاقيات ترفع طاقة «إيميا باور» الإنتاجية إلى 5500 ميجاوات

المصدر: دبي - البيان

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قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة إيميا باور: إن الشركة وقعت خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات المعنية في سبع دول أفريقية لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 430 ميجاوات، إضافة إلى بناء بطاريات تخزين ومشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يرفع الطاقة الإنتاجية للشركة سواء الفعلية أو تلك التي تحت التنفيذ إلى نحو 5500 ميجاوات.

وأضاف: وقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من إثيوبيا وأوغندا وموزمبيق وجيبوتي وتوغو وموريتانيا وزيمبابوي، الأمر الذي سيعزز من مساهمة الشركة في دعم جهود القارة الأفريقية في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعكس مدى ثقة الحكومات الأفريقية بأداء الشركة ومصداقيتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من نواحي الجداول الزمنية والاشتراطات الفنية ما يجعلها شريكاً موثوقاً لدى العديد من الحكومات العازمة على تنفيذ خطط طموحة في التحول لمصادر طاقة مستدامة.

وأردف: وقعنا مع جمهورية إثيوبيا اتفاقية لبناء مشروع عائشة وهو أكبر مشروع لإنتاج طاقة الرياح في منطقة القرن الأفريقي بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاوات. كما تم توقيع اتفاقية تمويل مع مؤسسة التمويل البريطانية (إيمريرجن افريكا) لتمويل تنفيذ مشروع إيتوكا في أوغندا لإنتاج 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وتابع: وقعنا كذلك اتفاقية مع حكومة موزمبيق لبناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 125 ميجاوات، متوقعاً أن يسهم المشروع في توفير نحو 1500 فرصة عمل لأبناء المنطقة. كما أبرمت الشركة مع الجهات المعنية في جمهورية جيبوتي اتفاقية لزيادة قدرة محطة بارا من 25 ميجاوات إلى 50 ميجاوات مع نظام تخزين للطاقة الكهربائية في البطاريات،حيث من المتوقع تشغيل المحطة في الربع الأخير من العام المقبل كذلك اتفقت الشركة على تنفيذ مشروع توسعة لمحطة الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية في جمهورية توغو بطاقة انتاجية تبلغ 30 ميجاوات ما يرفع القدرة الاجمالية للمحطة الى 100 ميجاوات ما يجعلها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة غرب إفريقيا.

ومع موريتانيا وقعت الشركة اتفاقا لبناء محطة لانتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميجاوات، ومحطة أخرى لانتاج طاقة الرياح بقدرة 100 ميجاوات، بالاضافة إلى انتاج الهيدروجين الأخضر، كما وقعت مذكرة تفاهم مع زيمبابوي بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد.

وكشف النويس عن أن الشركة التي تركز أنشطتها حاليا في قارة افريقيا، تدرس فرصا استثمارية في عدد من دول من بينها تركيا ودول اسيا الوسطى مثل أوزبكستان وأذربيجان. وقال: بحثنا فرصاً استثمارية وقد نصل الى اتفاقيات بشأن تنفيذ عدد من المشاريع في القريب العاجل.

وأكد تقدم الأعمال الانشائية في مشاريع الشركة في مصر والتي تنتج 1000 ميجاوات مناصفة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث من المتوقع بدء الانتاج في الربع الاخير من عام 2024.

وأكد أن حجم مشروعات الشركة الكلي حاليا بلغ 5000 ميجاوات تتوزع بين الإنتاج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، باستثمارات تفوق 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالإنتاج الفعلي من محطتيها للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأردن فيما تشهد مشاريعها في تونس والمغرب تقدما متسارعا أيضا.

وأردف النويس: في ظل توسعات والمشاريع التي نقوم بها قررت الشركة زيادة رأس مالها و تم تكليف ستي بنك في لندن ليكون مستشاراً مالياً لرفع راس مال الشركة بزيادة تقدر بنحو 300 مليون دولار أمريكي من خلال طرح استثمار خاص وكاشفاً عن وجود مفاوضات مع شركات خليجية وعربية وأوربية وأمريكية للدخول كمستثمرين في «إيميا باور»، وذلك بعد إتمام إجراءات دخول «سوفت بنك» الياباني كمستثمر في راس مال الشركة بقيمة 75مليون دولار قبل اشهر.

وكشف عن أن الشركة تتجه نحو الإدراج بالأسواق المالية في مدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات بعد زيادة رأسمالها مؤكدا أن الأولوية ستكون للسوق الإماراتية.

يشار إلى أن شركة إيميا باور الإماراتية التي تأسست عام 2016، تعمل على توسيع استثماراتها في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه مما يعكس التزامها طويل الأجل بالتحول العالمي للطاقة. وتمتلك مشاريع قيد التشغيل وتحت التنفيذ تصل طاقتها الاجمالية إلى 1.45 جيجاوات فيما لديها مشاريع مستقبلية مؤكدة لإنتاج نحو 5 جيجاوات عبر مشاريع في 20 دولة.

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