«كتائب القسام» تعلن استهداف غرف قيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي غزة

المصدر: د ب ا

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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف غرف قيادة إسرائيلية في المحور الجنوبي لمدينة غزة.

وقالت "القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عبر منصة "إكس" اليوم إنها استهدفت غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خوض عناصرها اشتباكات ضارية مع الجنود الإسرائيليين في محور التقدم حي الشجاعية، مشيرة إلى استهداف ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

وكانت كتائب القسام أفادت، أمس الأربعاء، أن عناصرها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وأحصت تدمير 23 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا.

وأشارت إلى أن قناصة القسام أوقعوا ستة جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة.

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