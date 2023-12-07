بعد تعرُّضها لعطل.. «وان أورفيوس» تستأنف رحلتها عبر قناة السويس

المصدر: البيان

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استأنفت سفينة «وان أورفيوس» رحلتها عبر قناة السويس، وذلك بعد تعرُّضها أمس لعطل فني.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات «وان أورفيوس»، خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.

وأكد ربيع، في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ، مشيراً إلى أن جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال عبرت بشكلها المعتاد.

وقال إن حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب انتظمت بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.

وأضاف أن «وان أورفيوس» تستأنف حالياً عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، لافتاً إلى أن السفن الست المتبقية خلفها تستأنف عبورها للقناة.

وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة، وما تتطلبه كل حالة على حده من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري، لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.

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