بعد الهبوط الحاد.. زيادة مفاجئة في سعر الدولار في مصر

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار في مصر بشكل مفاجئ في تعاملات السوق السوداء (السوق غير الرسمية للمضاربة على النقد الأجنبي) بعد الانخفاض الحاد يوم الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات الثلاثاء إلى 49 جنيها مقارنة بـ 46 و47 جنيها في تعاملات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود طلبات من بعض العملاء على شرائه بكميات كبيرة، وفق ما قاله المراقب، بحسب موقع مصراوي.

وفي آخر تعاملات يوم الخميس الماضي سجل الدولار انخفاضا حاد بنحو 5 جنيهات ليتراجع إلى 47 جنيها بدلا من 52 جنيها في اليوم السابق له الأربعاء بسبب الهدوء المفاجىء على شرائه من بعض المتعاملين بما أدى إلى تراجعه.

كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الماضي سجل قفزات متتالية في تعاملات السوق السوداء ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

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