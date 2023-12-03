قناة السويس وسكاتك توقعان مذكرة تفاهم بـ 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر

المصدر: دبي - وكالات

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وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة «سكاتك إيه.إس.إيه» مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر.

وذكر بيان لهيئة قناة السويس المصرية أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على إنتاج 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنوياً بحلول 2027.

وأكدت الهيئة أن تموين السفن بالوقود الأخضر هو مطلب عالمي حتمي إذ أن الشحن البحري مسئول عن 10% من انبعاثات الكربون في العالم، وبالتالي فإن تلك الخطوة ستسهم في خفض تلك الانبعاثات بشكل ملحوظ.

وكانت البيانات الرسمية أظهرت الأسبوع الماضي أن عائدات قناة السويس 20.3% مسجلة 854.7 مليون دولار خلال نوفمبر تشرين الثاني وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

فيما بلغت قيمة تعاقدات الهيئة للعام الماضي مستويات 3.57 مليار دولار وذلك نحو 60 مشروعًا منها 53 في المناطق الصناعية بقيمة 2.23 مليار دولار.

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