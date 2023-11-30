انخفاض مفاجئ وكبير للدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

المصدر: البيان

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في تطور مفاجئ، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء للمضاربة على العملة (السوق غير الرسمية) تراجعا كبيرا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس لأول مرة منذ شهر.

وأوضح مراقبون وفقا لموقع "مصراوي" أن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع إلى نحو 47 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات أمس بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدة.

كان سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الجاري سجل في تعاملات السوق السوداء قفزات متتالية ليصل إلى مستوى 52 جنيها بسبب زيادة الطلب المفاجئ على شرائه مقابل نقص المعروض في البنوك والصرافات.

وأضافت المصادر أن تحركات سعر الدولار في السوق السوداء سواء بالارتفاع أو الانخفاض تتأثر بشدة بحجم الطلبات المفاجئة عليه فكلما زاد الطلب ارتفع السعر أو العكس.

وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وتقلصت بذلك فجوة سعر صرف الدولار بين السوق السوداء والبنوك إلى نحو 16 جنيها حيث يسجل في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من شهر مارس الماضي تقريبا.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، بعد 3 موجات من خفض الجنيه، ليرتفع سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيها في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيها حاليا، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.

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