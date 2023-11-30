قناة السويس تحقق إيرادات قياسية في نوفمبر عند 855 مليون دولار

المصدر: القاهرة - البيان

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ارتفعت عائدات قناة السويس 20.3 %، مسجلة 854.7 مليون دولار خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة قناة السويس، ارتفعت أعداد السفن العابرة بنحو 4.3 %، إلى 2264 سفينة من الاتجاهين، وهو المعدل الأعلى، مقارنة بنفس الشهر على مدار تاريخ القناة.

وبلغ إجمالي الحمولات الصافية خلال الشهر الجاري 135.5 مليون طن، مقارنة بـ 125.2 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، أي بنمو يصل إلى 8.2 %.

وأشارت الهيئة إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك بإتمام مشروع التوسعة بتوسعة القناة 40 متراً جهة الشرق، مضيفة أنه جاري عمل الخرائط الملاحية الجديدة، بعد نقل محور القناة نتيجة لهذا المشروع.

وكانت مصر قررت رفع رسوم عبور السفن في قناة السويس بين 5 % و15 %، اعتباراً من منتصف يناير المقبل، حيث ستشمل الزيادة البالغة 5 %، سفن البضائع الصب الجاف، وسفن البضائع العامة، وسفن الدحرجة، بينما ستشمل زيادة الـ 15 % ناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية والغاز المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات، وسفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.

وقالت الهيئة إنها ستعفي سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا، والمتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى، من الزيادة المستهدفة.

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