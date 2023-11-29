المملكة القابضة تشتري حصة الوليد في سيتي جروب بـ 450 مليون دولار

المصدر: (رويترز)

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قالت شركة المملكة القابضة السعودية إنها زادت حصتها في سيتي جروب إلى 2.2% بعد أن اشترت حصة الأمير الوليد بن طلال في البنك مقابل نحو 450 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية «تعلن شركة المملكة القابضة عن شراء الأسهم التي يتملكها رئيس مجلس إدارة الشركة، الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، في سيتي جروب». وذكر الإفصاح أن القيمة الإجمالية لتلك الأسهم تبلغ 1.68 مليار ريال سعودي (449.6 مليون دولار).

وأضافت الشركة في الإفصاح «ترتفع بذلك حصة شركة المملكة القابضة في سيتي جروب من 1.63% إلى 2.2%».

وذكرت المملكة القابضة في الإفصاح «تم إبرام هذه الصفقة كجزء من خطط الشركة الاستراتيجية» دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجنى الأمير الوليد مئات الملايين من الدولارات من الاستثمار باستقلالية كاملة تقريباً في شركات متنوعة من أوبر إلى تويتر المعروف الآن باسم إكس.

كما برز الوليد على الساحة العالمية بعد أن ساهم مساهمة ناجحة في سيتي جروب في التسعينيات كما كان من أوائل المستثمرين في أبل.

وفي العام الماضي، باع الأمير الملياردير حصة تبلغ 16.87 بالمئة في المملكة القابضة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة.

ويمتلك الوليد حصة تبلغ 78.1% في المملكة القابضة أما الخمسة بالمئة الباقية في أسهم الشركة فمدرجة للتداول في البورصة السعودية.

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