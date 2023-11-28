957 مليون جنيه إيرادات «بلتون» في 9 أشهر بنمو 271%

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وشهدت النتائج المالية تحولاً كبيراً خلال الفترة، حيث بدأت الشركة في جني ثمار استراتيجيتها، فقد حققت الشركة إيرادات تشغيل قياسية بقيمة 957 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 271% على أساس سنوي، نتيجة للنمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية، مدعومة بإيرادات بنك الاستثمار.

وحققت الشركة إيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 266 مليون جنيه، كما سجلت صافي أرباح 86 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، محققة زيادة قدرها 161% على أساس سنوي، مقابل خسائر قدرها 140 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، والذي يعد دليلاً قوياً على نجاح استراتيجية الهيكلة التي بدأت الشركة في تنفيذها منذ عام تقريباً.

وكما ارتفعت إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنسبة 680% على أساس سنوي لتصل إلى 478 مليون جنيه، مدعومة بنمو إيرادات التأجير التمويلي، تليها إيرادات التمويل الاستهلاكي، وإيرادات التمويل متناهي الصغر، وإيرادات رأس المال المخاطر.

وبنهاية سبتمبر 2023، سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وقد ارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل إلى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوي. أما بالنسبة لنشاط إدارة الأصول، فقد ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

خلال الربع الثالث من العام الجاري، حصلت شركة بلتون للتأجيرالتمويلي على ترخيص إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها. وفي نوفمبر 2023، حصلت شركة بلتون للتمويل العقاري على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يرفع عدد تراخيص بلتون الحالية إلى 16 ترخيصاً.

وقامت بلتون لرأس المال المخاطر بزيادة استثماراتها خلال الفترة من خلال الاستثمار في شركات مثل صحة تك (SehaTech)، وواي أب سبورتس (WayUp Sports)، وبوسطة (Bosta)، وأريكا (Ariika).

وفي سبتمبر 2023، قامت بلتون بالاستحواذ على نسبة 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر في صعيد مصر. تخطط كاش لتعزيز شبكة فروعها بشتى أنحاء الجمهورية وتدشين العديد من الفروع المتنقلة، لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.

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