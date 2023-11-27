المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة التاسع ينطلق ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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100 فعالية وبرنامج متنوع، سيتضمنها المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة، أكبر تجمع لرواد الأعمال والمختصين والمهتمين بهذا المجال في الشرق الأوسط في نسخته التاسعة التي تقام في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالعاصمة السعودية الرياض.

تنوع

ويشارك في أنشطة المعرض جمعية القهوة المختصة السعودية، بالإضافة إلى نخبة من الجهات المحلية والعالمية. وتتضمن أجندة فعاليات المعرض بنسخته التاسعة الكثير من الأنشطة منها من المسابقات والبطولات في مقدمتها بطولة السعودية للباريستا المعتمدة ضمن بطولات الباريستا العالمية، وبطولة التقطير السعودية والتي تقام لأول مره في السعودية باعتماد عالمي، والعديد من أنشطة وجوائز تشجيع الابتكار ونمو المؤسسات المتخصصة في مجال القهوة وصناعة الشوكولاتة، بالإضافة إلى جوائز «الشرق الأوسط للقهوة والشوكولاتة»، والتي ستمنح لمنشآت القهوة والشوكولاتة الأكثر نمواً في الشرق الأوسط، دعماً لتنمية الميزان التجاري المحلي وتنمية إيرادات الصادرات غير النفطية.

كما يصاحب المعرض إقامة عدد من ورش العمل والجلسات الحوارية في مجال التوجه العالمي للقهوة والشوكولاتة ومحور ومن أهمها «مؤتمر الشرق الأوسط للقهوة» (MECO)، وهو أحد أكبر المؤتمرات المخصصة في القهوة، ويجمع متحدثين عالميين، ويتضمن محاور رئيسة عدة تشمل مستقبل زراعة القهوة وسلالاتها والتقنيات المتقدمة في التحميص والتحضير، فضلاً عن العديد من المحاور البارزة الأخرى.



فرص للاستثمار

ويستضيف المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة مجموعة من رواد الأعمال المهتمين بالاستثمار في مجال القهوة والشوكولاتة على المستويين المحلي والعالمي، ويعد الحدث منصة للتواصل مع الشركات الكبرى المشاركة وآلاف المهتمين من خلال لقاءات للتعرف أكثر على الفرص التي يقودها والابتكارات وتميز المنتجات في هذا المجال. وستتناول الجلسات العلمية والحوارية المصاحبة للمعرض هذا العام فرص الاستثمار في صناعة القهوة والشوكولاته والتحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل التغير المناخي وأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة اليوم في صناعة القهوة والشوكولاتة، بالإضافة إلى الفرص والأفق التي تنتظر تجارة القهوة والشوكولاتة.

فوائد فريدة وحصرية

ويضم المعرض أبرز المنتجات المتعلقة بالمجال ومنها: آلات ومعدات القهوة والشوكولاتة وملحقاتها، تحميص البن والمواد الخام للشوكولاتة، فرص الامتياز في مجالات القهوة والشوكولاتة، معدات ومصانع الطباعة والتغليف، مستلزمات القهوة والشوكولاتة، وذلك بمشاركة وحضور عدد من تجار وموردي ومصدري القهوة والشوكولاتة.



إقبال ضخم

وشهد المعرض العام الماضي إقبالاً كبيراً من الزوار، تخطى الـ 220 ألف زائر على مدار 5 أيام، بمشاركة أكثر من 400 جهة محلية ودولية من أكثر من 40 دولة من جميع أنحاء العالم. ويعكس حجم الإقبال الضخم الذي يلقاه المعرض السمعة المرموقة والتميز اللافت اللذين حصدهما في الأعوام الماضية، ما جعله واحداً من أهم المعارض التجارية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية والحدث الأضخم المختص بالقهوة والشوكولاتة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. والمعرض حائز على اعتراف من قبل الرابطة العالمية لصناعة المعارض (UFI)، باعتباره معرضاً دولياً مطابقاً للمواصفات والمقاييس المنصوص عليها، بالإضافة إلى حصوله على اعتماد جمعية القهوة المختصة (SCA).

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