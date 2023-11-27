«ماجد الفطيم» تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم مجموعة ماجد الفطيم، ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار (حوالي30.9 مليار جنيه) في مصر، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطة لمضاعفة عدد فروع كارفور إلى 140 فرعاً في 25 مدينة، بحسب أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال لقائه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد.

وقال إسماعيل في البيان الصادر عن الحكومة المصرية، إنه رغم التحديات الموجودة حالياً، نرى أن مستقبل مصر واعد، ولديها مناخ استثماري متميز، والشركة مُلتزمة بضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد.

وتستهدف الشركة الإماراتية ضخ 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى عمليات توسع وتجديد المراكز التجارية القائمة، ومراكز الترفيه حتى عام 2030، كما سيتم تخصيص 4.6 مليارات جنيه للاستثمار في السوق المحلية.

واستثمرت الشركة 2.5 مليار دولار في مصر حتى الآن، وتم ضخ النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة خلال السنوات التسع الأخيرة، بحسب إسماعيل، الذي أرجع ذلك إلى الدعم والمناخ الإيجابي للاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 9 آلاف عامل في مشروعاتها بمصر، كما يوجد 6 آلاف مصري يعملون في المجموعة بدول أخرى، مؤكداً أن الشركة باستثمارات عربية.

وتحتفل الشركة الإماراتية باليوبيل الفضي، بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاق أعمالها في مصر، حيث افتتحت أول فرع لها في ضاحية المعادي بالقاهرة في عام 2002، وسيتم افتتاح أحدث فرع لكارفور في العاصمة الإدارية، خلال شهر فبراير المقبل.

وتطرّق إسماعيل خلال الاجتماع إلى خطة توسيع العمليات التشغيلية لمتاجر «سوبيكو» للبيع بأسعار الجملة، لتصل إلى 144 متجراً في مصر بحلول 2030.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح كارفور العاصمة الإدارية خلال شهر فبراير المقبل، قبل شهر رمضان، وتطرق إلى خطة توسيع العمليات التشغيلية لمتاجر «سوبيكو» للبيع بأسعار الجملة، لتصل إلى 144 متجراً في مصر بحلول عام 2030.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى عمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة، ومراكز الترفيه حتى عام 2030، بالإضافة إلى ذلك فهناك 4.6 مليارات جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار في السوق المحلية.

وحصلت مجموعة ماجد الفطيم على رخصة تصدير حاصلات زراعية، وتقوم حالياً بالتصدير لـ 16 دولة، كما أنشأت شركة جديدة في مصر للحلول المتكاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز