"لولو" تتوسع في البحرين بافتتاح الفرع الـ11 في المنامة

المصدر: البيان

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أكدت مجموعة لولو، عملاق البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، والتي تشهد توسعاً واسع النطاق، التزامها تجاه البحرين من خلال افتتاح هايبر ماركت الحادي عشر أمس في مساحة البيع بالتجزئة الشهيرة بوسط المنامة بالقرب من كنيسة القلب المقدس.

وقام بافتتاح المتجر د. الشيخ راشد محمد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، وإيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية، وفينود كي جي، سفير الهند لدى المملكة، والدبلوماسيون وكبار رجال الأعمال وعدد من كبار الشخصيات.

وقال يوسف علي: "يمثل هذا المتجر ثقتنا بالبحرين كسوق قوي للبيع بالتجزئة ويوافق رؤية مجموعة لولو"، مبيناً أن نمو المجموعة في البحرين مدعوم بالرؤية الشاملة والتقدمية للقيادة، والبيئة الاقتصادية الصديقة للأعمال وقدرة موظفينا البحرينيين على استيعاب نموذج خدمة لولو والتوافق معه والذي يضع العملاء قبل كل شيء".

وأضاف قائلاً "في غضون 6 أشهر فقط، سنكون قد وضعنا دورة استثمارية تزيد قيمتها عن 200 مليون دينار في اقتصاد البحرين وخلق أكثر من 1000 فرصة عمل للمواطنين البحرينيين".

ويأتي الهايبر ماركت الجديد مليئاً بجميع نقاط التسوق المتميزة من "لولو"، مثل البقالة والفواكة الطازجة والخضروات والعروض الخاصة للمتاجر متعددة الأقسام مثل الأزياء والسلع المنزلية والإلكترونيات، ما يجعل التسوق تجربة ممتعة للمتسوقين.

وسيكون هناك أيضاً مخبز داخلي لتقديم الخبز والكعك الطازج، بالإضافة إلى خيارات التسوق التي تستفيد من الاتجاهات الجديدة الحائزة على جوائز. ويوفر المتجر موقعاً سريعاً ومريحاً في قلب منطقة سكنية وتجارية مزدهرة.

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