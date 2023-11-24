9.3 % نمو صادرات البرازيل للعالم العربي

المصدر: دبي - البيان

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أفادت الغرفة التجارية العربية البرازيلية بارتفاع ملحوظ في الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وبنسبة بلغت 9.35% بقيمة 15.767 مليار دولار، بالمقارنة مع 14.419 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات البرازيلية من المنطقة العربية 8.973 مليارات دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: ارتفعت الصادرات والواردات البرازيلية بشكل ملحوظ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين البرازيل والعالم العربي.

وأضاف: نحرص في الغرفة على تعزيز الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية. وتجسد هذه المؤشرات التجارية الإيجابية التزامنا بتطوير علاقات ثنائية متينة بين البرازيل والدول العربية.

ويفيد التقرير الصادر عن الغرفة بأن صادرات اللحوم والدواجن من البرازيل إلى الدول العربية حققت أداءً قوياً في الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023.

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