«راحة» تغلق جولة استثمارية.. وتجمع تمويلاً بـ 7 ملايين دولار

المصدر: الكويت - البيان

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أعلنت راحة، شركة التكنولوجيا اللوجستية ذات النمو المتسارع في الكويت، عن إغلاق جولتها الاستثمارية من فئة «pre-Series A» بقيادة شركة سور كابيتال القابضة وصندوق eWTP Arabia Capital المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث وصل إجمالي تمويل الشركة حتى اليوم إلى نحو 14 مليون دولار. وكانت راحة قد أكملت جولتها الافتتاحية من التمويل برأسمال قدره 6.7 ملايين دولار تم رصده من استثمارات جاءت بقيادة كل من مجموعة العوجان القابضة السعودية، وشركة NOX Management الكويتية، وشركة Cedar Mundi Vent ures التي تتخذ من لندن مقراً لها.

ومنذ انطلاقتها في العام 2022، حققت راحة نمواً سريعاً لتصبح شركة متعددة القطاعات تقدم مجموعة واسعة من الحلول المتخصصة في الأنظمة المؤتمتة والرقمية. وقد كان أول مشروع ناجح للشركة في السوق الكويتي هو تطبيق ShopRaha، منصة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية المؤتمتة والرقمية بالكامل والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة. كما أسست ShopRaha لمعايير جديدة في قطاع التسوق الرقمي والبقالة الإلكترونية، حيث إنها تمتلك أول مركز مؤتمت بالكامل يتم تشغيله بالروبوتات في الكويت، إلى جانب مركز تجهيز مبرد ومؤتمت بالكامل هو الأول من نوعه على مستوى العالم.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، صالح التنيب، حول رؤية الشركة واستراتيجيتها: «تعتمد شركة راحة على توظيف التكنولوجيا والروبوتات في عملياتها، حيث إن نموذج عمل الشركة صمم ليغير قواعد اللعبة بشكل كامل، بدءاً من الخطوة الأولى لتسجيل الدخول وحتى آخر مرحلة في تسلم الطلب. وقد أظهر نموذج أعمالنا اليوم قابليته للتوسع، إذ نستمر في تركيزنا على ما هو أبعد من مشاريعنا في تجارة التجزئة الإلكترونية للتأثير بشكل أساسي ودائم في هذه الصناعة، وتعتبر التوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خير دليل على ذلك».

وقال جيري لي، المؤسس والشريك الإداري في eWTP Arabia Capital: «يكمن أحد أهم أهدافنا الدائمة في تسريع نمو البنية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تطور أعمال الشركات التي نستثمر فيها بالمملكة العربية السعودية، فإنها تكتسب الخبرات اللازمة لنقل نموذج أعمالها إلى جميع أنحاء المنطقة والتوسع بشكل تدريجي في أسواق أخرى. كما أن تواصلنا مع الشركات الصينية كان له أثر إيجابي كبير في توعيتنا بالعقبات التي تواجهها حلول الروبوتات والأتمتة الصينية في عملية التوسع العالمي، ويمكن أن يكون نموذج شركة راحة التشغيلي حلاً مناسباً لهم. وبناءً على الخبرة المحلية الكبيرة للإدارة، فإننا متفائلون جداً بأن المزيد من الشركات الصينية ستسهم في تطوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شركاء الحلول مثل شركة راحة، في المستقبل».

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