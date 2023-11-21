أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد في مصر

المصدر: القاهرة - البيان

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قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 إلى مستوى تاريخي جديد، في الوقت الذي يواصل فيه المعدن الأصفر الارتفاع عالمياً متجاوزاً مستوى 2000 دولار للأونصة.

وشهد الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر ارتفاعاً قوياً فوق مستوى 2800 جنيه للجرام.

وتخطى الذهب عيار 24 حاجز 3200 جنيه، في حين ارتفع الذهب عيار 18 فوق مستوى 2400 جنيه مصري.

وواصل السعر العالمي للذهب الصعود مستهدفاً مستوى ألفي دولار للأونصة، والذي تجاوزه خلال التداولات، وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23.64 دولارا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 918.59 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.26 دولار.

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