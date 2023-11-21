«شل» تعلن اكتشاف بئر للغاز في مصر بالبحر المتوسط

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعلنت شركة «شل مصر» إتمام حفر أول بئر، ضمن مشروعها الاستكشافي لحفر ثلاثة آبار، والواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامدية بالبحر المتوسط، مؤكدة أن النتائج أظهرت وجود طبقة حاملة للغاز في البئر، التي تقع عند مستوى 250 متراً تحت سطح البحر.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: «يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة نحو الأمام بالنسبة لشركة شل مصر، لتعزيز تطلعاتنا نحو المزيد من التوسع والتأثير الإيجابي في السوق المحلي، كما يعزز التزامنا المستمر كشريك رئيسي في مجال الطاقة في مصر، ويعد الإتمام الناجح لحملتنا الاستكشافية الحالية جزءاً من استراتيجية شل للنمو في مصر، وستعمل شركة شل مع الشركاء على الإسراع بتنمية الحقل بأفضل كفاءة باستخدام أعلى معايير السلامة».

في سبتمبر من هذا العام وقعت شل اتفاقية مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك»، والتي بموجبها استحوذت شركة كوفبك على حصة 40% من قطاع 3، مع امتلاك شل للحصة المتبقية البالغة 60% من حصة الشريك مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

والجدير الذكر أن شركة شل تعاقدت مع شركة ستينا للحفر على سفينة الحفر البحرية (MODU)- منصة ستينا فورث Stena Forth- لتنفيذ عمليات الحفر.

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