ارتفاع جماعي للمؤشرات الخليجية

المصدر: دبي - رويترز

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أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس، إذ عززت التوقعات المتزايدة بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإقبال على المخاطرة. وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 5.1 بالمئة وعملاقة النفط أرامكو 0.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في سبتمبر ثلاثة بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 5.75 ملايين برميل يومياً.

كما ارتفع المؤشر في قطر 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.7 بالمئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة. كما ارتفع مؤشر الكويت 0.42 %، ومؤشر مسقط 0.78 %، واستقر مؤشر البحرين مرتفعاً هامشياً بـ 0.07%. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحداً بالمئة.

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