المركزي المصري يضاعف الحدود القصوى للتعاملات بالبطاقات والهاتف المحمول

المصدر: القاهرة - البيان

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قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

ووفقاً للقرار الجديد سيصبح الحد الأقصى اليومي للأفراد 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.

وأوضح المركزي أن الحد الأقصى اليومي للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيصبح 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

وحسابات الشمول المالي هي المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة، وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.

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