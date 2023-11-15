57.5 مليون دينار كويتي أرباح أجيليتي في 9 أشهر بزيادة 39 %

المصدر: الكويت - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أجيليتي عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023، محققة أرباحاً بقيمة 28 مليون دينار كويتي، وبما يعادل 10.99 فلوس للسهم الواحد، بزيادة قدرها 123 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. ونتيجة لإغلاق عقد تحوط للفائدة، سجلت الشركة ربحاً غير متكرر في هذا الربع، ساهم في نمو صافي الأرباح. ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة أجيليتي بنسبة 28.1 %، لتصل إلى 58.7 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 40.8 %، لتصل إلى 360.8 مليون دينار كويتي.

كذلك، فإنه، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغ صافي أرباح أجيليتي 57.5 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 39 %، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 53.8 %، وارتفعت الإيرادات بنسبة 91.5 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأوضح طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: لا تزال نتائج أعمالنا التشغيلية إيجابية، وتلك شهادة على استراتيجية النمو العالمي التي تتبعها الشركة. وكما هو الحال دائماً، سنواصل بحثنا الدؤوب عن فرص تمكننا من تعزيز الكفاءات والنمو بشكل أكبر، من أجل تعزيز وتعظيم القيمة للمساهمين. وفي ما يتعلق بقطاع الاستثمارات لدينا، شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعاً خلال الربع الثالث من العام، ويمكننا أن نرى انعكاس ذلك على نتائجنا لهذا القطاع، مع العلم بأننا في أجيليتي، نتعامل مع استثماراتنا الاستراتيجية وفق منظور طويل المدى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز