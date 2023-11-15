أرباح «الإمارات دبي الوطني ـ مصر» تقفز %200 في 9 أشهر إلى 2.5 مليار جنيه

المصدر: القاهرة - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، أمس، أن صافي الربح قفز 200% في أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 2.55 مليار جنيه ما اعتبره «أسرع نمو فصلي في أرباحه الصافية» منُذ دخوله إلى السوق المصرية في 2013.

وقال البنك في بيان، إن صافي الدخل من العائد ارتفع إلى 5.1 مليارات جنيه في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بنمو 68 %.

وأضاف البنك أن أرباحه قبل الضرائب زادت 160 % لتبلغ 3.74 مليارات جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 132 % ليسجل 826 مليون جنيه خلال الفترة نفسها مقابل 356 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وارتفعت أصول البنك 28.17 % إلى 129.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 100.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وقال البنك إنه سجل كذلك أسرع نمو فصلي في محفظته من الودائع، بعدما ارتفع حجم الودائع 29.89 % ليصل إلى 110.7 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة مع 85.2 مليار جنيه بنهاية 2022.

كما ارتفع صافي محفظة القروض بالبنك 18.47 % ليصل إلى 50.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 42.9 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بزيادة 7.9 مليارات جنيه، وهي أعلى قيمة زيادة فصلية في قروض البنك منُذ بدء أعماله بمصر.

ودخل البنك السوق المصرية في يونيو 2013 من خلال الاستحواذ على بنك بي إن بي باريبا مصر. ويمتلك البنك شبكة كبيرة من الفروع بلغت 67 فرعاً بنهاية سبتمبر 2023، كما يمتلك نحو 332 ماكينة صراف آلي.

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