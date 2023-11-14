مصر للطيران توقع اتفاقية لشراء 10 طائرات إيرباص A350

المصدر: البيان

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وقعت مصر للطيران اتفاقية لشراء 10 طائرات من طراز A350 خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، يحيى زكريا إنه سيتم تمويل طلبية إيرباص من أموال الشركة.

وأوضح زكريا أن تسلم طائرات إيرباص إيه 350 سيتم في الفترة من عام 2025 إلى 2027، وكان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، قد أشار في وقت سابق أن الشركة تعمل على التوسع في أسطول طائراتها وافتتاح وجهات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على السفر، مع تركيز جميع شركات الطيران على التعافي بعد جائحة كورونا.

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