82.2 مليون دولار أرباح «بنك السلام - البحرين» خلال 9 شهور بزيادة 53 %

المصدر: المنامة - البيان

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أعلن «بنك السلام - البحرين» تحقيق صافي أرباح عائدة مساهمين بقيمة 10.45 ملايين دينار بحريني (27.72 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2023 بزيادة 54 %. وبلغ العائد على السهم 4.2 فلوس في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي 62 % إلى 71.44 مليون دينار بحريني.

وخلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلن بنك السلام عن تحقيق زيادة 53 % في صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 31 مليون دينار بحريني (82.24 مليون دولار)، بالمقارنة مع 20.29 مليون دينار بحريني (53.81 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2022، بينما بلغ العائد على السهم لفترة الأشهر التسعة المنصرمة 12.4 فلساً في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنسبة 100 % مليون دينار بحريني (268.03 مليون دولار) للفترة ذاتها من عام 2022. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 329.04 مليون دينار بحريني (872.78 مليون دولار) في 30 سبتمبر 2023 أي بنسبة 8.5 % مدفوعاً بصافي أرباح الفترة.

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