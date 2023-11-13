الكويت.. توقف شبه كامل لإنتاج مصفاة الزور بسبب انقطاع مفاجئ في إمدادات الوقود

المصدر: كونا

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أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية (كيبك)، الأحد، تعرض مصفاة الزور إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسية التابعة لشركة نفط الكويت، مما أدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة.

وقالت (كيبك) في بيان صحفي إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل لإعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل ما يقارب العشرة أيام للعودة للطاقة لإنتاجية السابقة.

وأفادت باتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء، وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.

تعتبر مصفاة الزور من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها دولة الكويت، وإحدى أهم بنود استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام، وبلغت تكلفتها 4.871 مليار دينار كويتي (15.8 مليار دولار أمريكي).

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