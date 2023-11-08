«دراجون أويل» تحصد جائزة أفضل مشروعات كفاءة العمليات في مصر

المصدر: دبي - البيان

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فازت شركة دراجون أويل بجائزة أفضل المشروعات في مجال كفاءة العمليات بالحقول المتقادمة، بمشاركة وحضور كبرى الشركات النفطية العاملة في جمهورية مصر العربية. وسلم وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، الجائزة إلى الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي الجروان، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في مكتب دراجون أويل بالقاهرة.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر «تحفيز النمو المستدام في صناعة البترول والغاز»، الذي انطلقت فعالياته الأحد، وتستمر لغاية اليوم الثلاثاء. وأشرف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، على افتتاح المؤتمر بحضور عدد كبير من القيادات والشركات البارزة في قطاع النفط.

وقال علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، إن فوز الشركة بجائزة ضمن أفضل الشركات في مجال كفاءة العمليات بالحقول المتقادمة دليل على الاحترافية الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها شركة دراجون أويل في سوق النفط الإقليمي.

وأوضح الجروان أن دراجون أويل تستهدف تطوير العمل في الحقول المتقادمة للتقليل من الانبعاثات الكربونية وزيادة الإنتاج، بما يضمن تدفق النفط وفق أعلى معايير الاستدامة العالمية، وهو ما نجحت فيه الشركة بفضل مهندسيها وجميع العاملين في الحقول.

وأشار الجروان إلى مبادرات الشركة في مصر، حيث يتم الإنتاج من دون حرق الغاز، بهدف جعل الانبعاثات تنزل إلى الصفر، متابعاً أن هناك خططاً مستقبلية للاستفادة القصوى من الغاز.

ولفت إلى أن شركة دراجون أويل تنتج نحو 55 ألف برميل يومياً من حقولها بجمهورية مصر العربية من إجمالي إنتاج الشركة البالغ في الوقت الراهن 180 ألف برميل يومياً.

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