«إرنست ويونغ»: 5.8 مليارات درهم عوائد 29 اكتتاباً عاماً في منطقة الخليج خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف تقرير حديث عن تسجيل 29 اكتتاباً عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بإجمالي عائدات بلغ 5.8 مليارات دولار.

وأوضح تقرير «إرنست ويونغ» حول نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة أن جميع الاكتتابات المنفذة في المنطقة منذ بداية العام الجاري تمت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً شهدت 6 اكتتابات عامة، خلال الربع الثالث من العام الجاري مع عائدات بقيمة 523 مليون دولار.

ووصف التقرير خطط طرح الأسهم للاكتتاب العام في الربع الأخير من عام 2023 وبداية عام 2024 بأنها لا تزال واعدة، وذلك بدعم قوي من المملكة العربية السعودية، التي أعلنت 27 شركة فيها عن عزمها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية «تداول».

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»: لا تزال ثقة المستثمرين في هذه المنطقة قوية، حيث إن 21 من أصل 29 صفقة اكتتاب تم تسجيلها منذ بداية العام، وحتى نهاية الربع الثالث، قد شهدت ارتفاعاً في سعر السهم منذ إدراجه، ولا تزال هناك اكتتابات في الأفق تدعمها اقتصادات الإمارات والسعودية، حيث تسعى الدولتان إلى تحقيق أجندتهما الاستراتيجية، لتعزيز نشاط سوق رأس المال في البورصات المحلية، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي.

من جانبه قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إرنست ويونغ»: «لا نزال متفائلين بأن الفترة المتبقية من عامي 2023 و2024 ستشهد عدداً جيداً من الاكتتابات العامة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استناداً إلى الصفقات قيد الانتظار حالياً، وقد بدأ الربع الأخير من عام 2023 بالفعل بداية قوية مع إنجاز ثلاثة اكتتابات عامة بنجاح في السعودية، ونتوقع تنفيذ اكتتابات أخرى في الإمارات قبيل نهاية العام 2023».

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