أرباح "أرامكو" السعودية تتراجع .. والتوزيعات 0.45 ريال

المصدر: الرياض - وكالات

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تراجعت أرباح شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 23.2% خلال الربع الثالث إلى 122.2 مليار ريال، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 22% إلى 424.1 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية، أن السبب وراء تراجع الأرباح الصافية، هو انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك انخفاض الكميات المباعة.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح عن الربع الثالث بنحو 110.2 مليارات ريال (29.4 مليار دولار)، تشمل 73.2 مليار ريال توزيعات أساسية، و37 مليار ريال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4554 ريال.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تراجعت أرباح أرامكو الصافية بنحو 27.5 بالمئة إلى حوالي 354.5 مليار ريال، مع انخفاض الإيرادات بنحو 21 بالمئة في الفترة نفسها إلى 1.2 تريليون ريال.

وقالت شركة النفط السعودية إن الانخفاض في أسعار النفط وكمياته جرى تعويضه جزئياً عبر انخفاض الريع خلال هذه الفترة. وجنى سهم الشركة حوالي 15 بالمئة هذا العام.

وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح أساسية بقيمة 19.5 مليار دولار للربع الثالث.

ووافقت الشركة على التوزيع الثاني لأرباحها المرتبطة بالأداء بدفع 9.87 مليارات دولار في الربع الرابع، أي ما يعادل التوزيع الأول المرتبط بالأداء.

وقالت أرامكو «من المرجح أن يزيد الطلب على الطاقة على المدى المتوسط إلى الطويل»، مضيفة إنها «تستثمر في محفظتها المتنامية والمتكاملة من خلال أكبر برنامج رأسمالي في تاريخها».

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