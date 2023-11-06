مصر.. سعر الدولار يشهد استقراراً في التعاملات الرسمية ويقترب من 48 جنيهاً في السوق السوداء

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، في البنوك الحكومية والخاصة.، في حين يقترب من الـ 48 جنيهاً في السوق السوداء.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

سجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء

وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 47.40 و 47.90 جنيهاً.

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