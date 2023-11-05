ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية.. والبورصة المصرية تقفز 2%

المصدر: دبي - (رويترز)

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أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الأحد، بعد أن أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر لأسباب منها إضراب للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

ومنح قرار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ترك أسعار الفائدة دون تغيير وتعليقات رئيسه جيروم باول بعض المستثمرين إشارة بأن زيادات أسعار الفائدة قد انتهت.

وصعد المؤشر السعودي 0.8 بالمئة مدعوماً بارتفاع سهم عملاق النفط أرامكو 0.5 وسهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.7 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر في قطر 2.9 بالمئة، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكتوبر 2022، مع وجود جميع الأسهم تقريباً في المنطقة الإيجابية بما في ذلك سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات الذي قفز 5.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي في مسقط 0.70%، والكويت 1.36%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر اثنين بالمئة بقيادة مكاسب سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 2.1 بالمئة. وأعلن البنك يوم الجمعة أن صافي دخل الربع الثالث بلغ 8.35 مليارات جنيه مصري (270.66 مليون دولار)، بزيادة 89 بالمئة على أساس سنوي.

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