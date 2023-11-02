ايبارزا تستعد لخصومات استثنائية على كافة منتجاتها في الجمعة البيضاء

المصدر: البيان

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كشفت ايبارزا عن عددٍ من العروض المذهلة التي ينتظرها عملاؤها، ضمن عروض الجمعة البيضاء التي تُعَد أضخم حملة تخفيضات لها لهذا العام، وتستمر لمدة ثمانية أيام ابتداءً من 17 نوفمبر، مع حسومات كبيرة تصل إلى ٨٠٪؜على كافة منتجاتها من الاثاث والسجاد والاضاءة والديكور والتكسيات الجدارية. كما ان الخصومات هذا العام امتدت لتشمل خدمات التصميم والتنفيذ للديكورات وترقية الفراغات الداخلية.

كما سيتمتع جميع الزبائن بخدمات التقسيط المريح بدون فوائد بالشراكة مع تابي وميزات اضافية حصرية لمشتركي برنامج اميال ايبارزا وكذلك خصومات اضافية لأعضاء برامج إسعاد وفزعة ودارك.

‎وفي تصريح للمدير التنفيذي والموئسس للشركة المهندس معنى ابودقة قال: لقد أصبحت عروض الجمعة البيضاء على مدى السنوات الماضية واحدة من أهم فعاليات التسوق التي ينتظرها عملاءنا في الدولة خصوصا انها تأتي بالتزامن مع فترة الاستعداد لموسم العطلات . وقد ادى ارتفاع مستوى التضخم العالمي وما ترافقه من ارتفاع في اسعار النفط ومعظم السلع عالميا الى جعل عملية التسوق موسمية حيث بات الزبون يبحث عن افضل العروض والاسعار لتلبية احتياجاته

ولكن المميز في عروض هذه السنة انها تشمل مجموعات وتصاميم مختلفة كليا تجعل عالم التصميم يدخل في حقبة تاريخية جديدة يخرج فيها الاثاث عن مفهومه التقليدي الى مفهوم اشمل يندرج تحته كل ما يتعلق بجعل الفراغ اكثر رقيا وجمالا سواء كان اثاث او تكسية او ارضية او ديكور الخ . وأضاف : هذا التوسع في مصطلح التصميم صاحبه توسع في حجم المعروضات حيث بات متجر ايبارزا الالكتروني يحوي أكثر من ١١ ألف منتج مختلف بزيادة قدرها ٧٢٪؜ عن العام الماضي، كما أننا بصدد ادراج اكثر من الاف تصميم جديد مع بداية العام القادم ٢٠٢٤.

يذكر أن عروض الجمعة البيضاء سوف تكون متاحة في معارض ايبرازا في أبوظبي ودبي كما أنها سوف تكون متاحة عبر موقعهم الاكتروني وتطبيق ايبارزا المتوفر عبر متجري ابل وجوجل.

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