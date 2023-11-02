سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2 نوفمبر

المصدر: البيان

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حقق سعر الجنيه المصري ثباتاً مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 2 نوفمبر في سوق الصرافة المصري قبل اجتماع البنك المركزي.

وسجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع الخميس 2 نوفمبر، فيما سجل اليورو في مصر داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

بينما وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95.

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