البورصة المصرية تسجل مكاسب شهرية قوية.. الثلاثيني يقفز 12% والسبعيني 14%

المصدر: القاهرة - البيان

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قفزت مؤشرات البورصة المصرية مسجلة مكاسب شهرية قوية.

وعلى مدار الشهر، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 12% في أكتوبر مسجلاً ثالث مكاسب شهرية على التوالي وأعلى إغلاق شهري في تاريخه.

كما قفز المؤشر السبعيني بنسبة 14% في أكتوبر محققاً أعلى مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2022.

وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 14.77%، وسجل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» نمواً بنسبة 13.80%.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 161.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.536 تريليون جنيه، بنسبة نمو 11.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 915 مليار جنيه إلى 1.053 تريليون جنيه، بنسبة نمو 15.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 260.8 مليار جنيه إلى 302.3 مليار جنيه بنسبة نمو 15.9%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 1.175 تريليون جنيه إلى 1.355 تريليون جنيه بنسبة نمو 15.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

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