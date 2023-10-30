فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان البولندية

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دشنت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل القاهرة وبوزنان في 29 أكتوبر، حيث هبطت الرحلات الافتتاحية في مطار سفنكس الدولي (SPX) ومطار بوزنان (POZ) . واستقبلت كلتا الرحلتين برشاشات المياه التقليدية ووفود رسمية من كلا المطارين، لتصبح فلاي دبي أول شركة طيران من دولة الإمارات تشغل رحلات مباشرة إلى هذه المطارات.

ومع بدء رحلاتها إلى القاهرة وبوزنان، توسع فلاي دبي شبكتها في مصر إلى وجهتين، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وفي بولندا إلى ثلاث وجهات هي كراكوف وبوزنان ووارسو.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن سعداء برؤية شبكتنا تصل إلى آفاق جديدة مع إضافة القاهرة وبوزنان. لقد أطلقنا أكثر من 20 وجهة منذ بداية العام 2023 ونمت شبكة فلاي دبي إلى أكثر من 120 وجهة تمتد من إيطاليا إلى ماليزيا. مازلنا ملتزمون بتعزيز الربط الجوي من دولة الإمارات إلى الأسواق غير المخدومة عبر مركز الطيران في دبي ولعب دور حيوي في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة في المنطقة."

وتعليقاً على بدء العمليات إلى القاهرة، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "لطالما كانت مصر سوقاً مهماً لفلاي دبي لقد رأينا تسارع الطلب المتزايد على خط الإسكندرية منذ أن بدأنا عملياتنا في عام 2009. وستمكن خدمتنا اليومية الجديدة إلى القاهرة المزيد من العملاء من دولة الإمارات والمنطقة من الوصول المباشر إلى المدينة عبر مطار سفنكس بموقعه المميز. ونحن على ثقة من أن مسافرينا سيستمتعون بالراحة الفائقة التي توفرها مقصورتي درجة الأعمال والدرجة السياحية على متن أحدث طائراتنا العاملة على هذا الخط."

وتعليقاً على إطلاق الرحلات إلى بوزنان، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يسعدنا أن نضيف بوزنان كوجهة ثالثة لنا في بولندا. لقد شهدنا نمواً كبيرا في أعداد المسافرين إلى بولندا على مدار السنوات الماضية وسوف تستوعب الخدمة الجديدة الزيادة في الطلب على السفر. لقد قمنا بنقل أكثر من ضعف عدد الركاب إلى كراكوف ووارسو في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونحن واثقون بأن هذا سيستمر خلال الشهور المقبلة."

ومع تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى بوزنان يرتفع إجمالي إعداد رحلات فلاي دبي في بولندا إلى 17 رحلة أسبوعياً إلى كراكوف وبوزنان ووارسو.

وقال جرزيجورز بيكوفسكي، نائب رئيس هيئة مطار بوزنان-لافيكا: "يعد بدء رحلات فلاي دبي المباشرة من بوزنان إلى دبي انجازا في عملية تنمية شبكة مطار بوزنان. ومع بدء الرحلات في 29 أكتوبر دبي وبوزنان نلاحظ الشعبية الكبيرة لهذا الربط الجوي بين المدينتين. وتعد بوزنان ثالث مدينة بولندية ترتبط برحلات جوية بالشرق الاوسط المدينة الثالثة في بولندا، ونحن سعداء بتوفير هذه الخدمة لسكان بوزنان ومنطقة غرب بولندا بأكملها وربطها برحلات مباشرة إلى دبي بالإضافة إلى شبكة فلاي دبي التي تضم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة. هذه الخدمة الجديدة من بوزنان إلى دبي ستفتح فرصا جديدة للسفر ونتوقع زيادة اعداد مسافري الأعمال والسياحة، وبفضل تعاون مطار بوزنان-لاويكا وهيئة السياحة المحلية في بوزنان، نتطلع إلى تقديم بوزنان كمدينة و وجهة سياحية جذابة للمسافرين القادمين من دولة الإمارات."

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي إلى مطار سفنكس الدولي يوميًا.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى سفينكس من 5,500 درهم و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 1,250 درهم. وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من سفينكس إلى دبي من 32,500 جنيهًا مصريًا، و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 9,400 جنيهًا مصريًا.

وسيتم تشغيل رحلات بوزنان من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى بوزنان من 11,300 درهم و أسعار الدرجة السياحية الاساسية من 2,950 درهمًا. اما أسعار رحلات العودة على درجة الأعمال من بوزنان إلى دبي فتبدا من 2,670 يورو و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 500 يورو.