البنك المركزي المصري يخفف قيود استخدام بطاقات الائتمان في الخارج

المصدر: القاهرة - وكالات

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قرر البنك المركزي المصري فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وخفف البنك المركزي المصري القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.

وأوضح البنك المركزي أن العملاء يحتاجون الآن إلى تقديم إثبات خلال 90 يوماً من العودة إلى مصر على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج.

أما الإثبات فقد يكون على شكل أختام الوصول والمغادرة على جوازات السفر، أو عن طريق إرسال ما يثبت استمرار الإقامة في الخارج إذا تجاوزت الرحلة 90 يوماً، ورغم ذلك لا يزال يتعين على العملاء إخطار أقسام خدمة العملاء في البنوك قبل السفر.

ويأتي هذا القرار بعد استياء عملاء البنوك بشأن القيود السابقة، التي كانت تتطلب تقديم دليل على السفر قبل وصول الإنفاق إلى حدود البطاقة.

وقال البنك المركزي: «إن عدم الالتزام بالقواعد المحدثة سيؤدي إلى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، وإدراج العميل في قائمة الأفراد غير المؤهلين لاستخدام بطاقات الائتمان أو «الاستفادة من الخدمات المصرفية» في المستقبل».

وأشار البنك إلى أن ذلك جاء بعد أن تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر، وحرصاً من البنك المركزي المصري على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين، وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم، خلال السفر للخارج.

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