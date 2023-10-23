سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري الاثنين 23 أكتوبر.. ارتفاع تاريخي في السوق السوداء

المصدر: البيان

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سجل سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيها للشراء، و30.93 للبيع الإثنين 23 أكتوبر ، فيما سجل اليورو 33.9619 جنيها للشراء، 34.0819 للبيع.

أما في السوق السوداء فسجل الدولار الأمريكي 43.50 للشراء و44.00 للبيع، والدرهم الإماراتي 11.84 للشراء 11.98 للبيع، و الريال السعودي 11.63 للشراء 11.76 للبيع.

أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.95

سعر الدولار في بنك القاهرة



سجل سعر الدولار اليوم 23 أكتوبر في بنك القاهرة 30.80 جنيهًا للشراء و30.90 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية



وفقًا لأسعار الصرف، سجل سعر الدولار اليوم 23 أكتوبر في بنك الإسكندرية 30.85 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023، داخل البنك الأهلي المصري 32.48 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر، 32.39 جنيه للشراء و32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري، 32.65 جنيه للشراء، و32.80 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر اليورو اليوم الأثنين 23-10-2023، في البنك التجاري الدولي 32.59 جنيه للبيع، و32.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023، في بنك الإسكندرية إلى 32.62 جنيه للبيع و32.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين 23-10-2023، في بنك التعمير والإسكان، 32.42 جنيه للشراء، و32.62 جنيه للبيع.

سعر الجنية في السوق المواوية أمام العملات العربية والأجنبية:

الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي 43.50 للشراء و44.00 للبيع

اليورو

اليورو 46.09 للشراء و46.62 للبيع

الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترليني 52.89 للشراء 53.50 للبيع

الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي 11.84 للشراء 11.98 للبيع

الريال السعودي

الريال السعودي 11.63 للشراء 11.76 للبيع

الدينار الكويتي

الدينار الكويتي 140.64 للشراء 142.26 للبيع

ريال قطري

ريال قطري 11.95 للشراء 12.09 للبيع

ريال عماني

ريال عماني 113.24 للشراء 114.54 للبيع

الليرة تركية

الليرة تركية 1.56 للشراء 1.57 للبيع





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