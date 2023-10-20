4.4 تريليونات دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي

المصدر: وام

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سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية، ارتفاعاً إلى نحو 4 تريليونات و416 مليارا و716 مليونا و678 ألف دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفق صندوق النقد العربي.

وأظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية صعد من 768.6 إلى 772.9 مليار دولار بمكاسب سوقية 4.3 مليارات دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 182.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.931 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 164 مليار دولار، وبورصة الكويت 128 مليار دولار وبورصة مسقط 61.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.2 مليار دولار، وبورصة مصر 43.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي؛ سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.2 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.7 مليارات دولار، وبورصة دمشق 3.77 مليارات دولار.

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