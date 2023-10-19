الجنيه المصري يستقر أمام الدولار في البنوك ويتهاوى في السوق السوداء

المصدر: وكالات

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استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية، فيما شهد ارتفاعًا في السوق السوداء.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيها للشراء و30.93 جنيها للبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمقدار 1.05 جنيه خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 2.46%).

واستقر عند سعر شراء يبلغ 43.25 جنيهاً، وسعر بيع يبلغ 43.75 جنيهاً للدولار الواحد.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الاوروبية " اليورو" تراجعا ما بين 10 - 18 قرشا شراء وبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الاوروبية 32.38 جنيها للشراء و32.51 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.48 جنيها للشراء، و32.61 جنيها للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.56 جنيهًا للشراء، 32.68 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 10 - 20 قرشا شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 37.29 جنيها للشراء و37.47 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.40 جنيها للشراء، و37.59 جنيها للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.58 جنيها للشراء 37.72 جنيها للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيهات للشراء و8.22 جنيهات للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيهات للشراء و8.39 جنيهات للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا الى اقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.77 جنيها للشراء و99.68 جنيها للبيع - وفقا للبنك الاهلي.

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