سعر صرف الجنيه المصري .. استقرار في البنوك وارتفاع في السوق السوداء

المصدر: البيان

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية اليوم الأربعاء، بالتزامن مع اقتراب العطلة الأسبوعية للبنوك يوم الجمعة والسبت المقبلين، بينما ارتفع في السوق الموازية "السوداء"، وسجل سعر الدولار ببنك قناة السويس نحو 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها، فيما ارتفع في السوق السوداء بمقدار 0.7 جنيه خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 1.67%)، واستقر عند سعر شراء يبلغ 42.20 جنيها، وسعر بيع يبلغ 42.70 جنيها للدولار الواحد. بمدى يومي بين 42.00 و42.70 جنيها.

وشهد سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، ثباتا عند 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع، كذلك سيطر الهدوء على سعر الصرف في بنك الإسكندرية، حيث سجل نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في نشرة البنك المركزي 32.71 جنيها للبيع و32.71 جنيها للشراء. بينما بلغ في تداولات السوق السوداء 45.06 جنيها للبيع و44.54 جنيها للشراء.

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