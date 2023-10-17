مؤشر البورصة المصرية يبلغ مستويات تاريخية لأول مرة بدعم مشتريات عربية

المصدر: القاهرة - البيان

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قفز مؤشر البورصة المصرية مسجلاً أرقاماً القياسية وبلغ مستويات تاريخية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليتجاوز مستوى 22 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخها بدعم مشتريات عربية.

وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 5.27%، ليغلق عند 22139 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.52% لينهي الجلسة على 3865.97 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.04% ليغلق على 5954 نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال جلسة اليوم 3.7 مليارات جنيه بحجم 554.9 مليون سهم عبر 96.4 ألف صفقة. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 78.88 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء مسجلين صافياً بلغ نحو 216.7 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 137.85 مليون جنيه.

وارتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى 1.503.2 تريليون جنيه، مقابل 1.445.1 تريليون بإغلاق أمس، ليربح نحو 59.1 مليار جنيه، وهو الرقم الأعلى له في تاريخ البورصة المصرية.

وتوجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 192 مليون جنيه، في حين قصد المصريون والأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 102 مليون جنيه، و89 مليوناً على التوالي.

في حين بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5.2 مليارات جنيه، والكمية 797 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال تعاملات الثلاثاء، مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 16.6% ليغلق عند 616 جنيهاً، تلاه مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 15.2% عند 15.5 جنيهاً، ثم النساجون الشرقيون بارتفاع 14.3% ليغلق عند 18.5 جنيهاً، بينما جاء في المرتبة الرابعة سهم حديد عز بارتفاع 11.43% ليغلق عند 66.9 جنيهاً، وخامساً شركة ليسيكو مصر بنسبة 10.27% عند 11.7 جنيهاً للسهم.

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