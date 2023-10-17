سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

المصدر: البيان

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حقق سعر الجنيه المصري ثباتاً مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات السوق المصرفية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، وسجل أعلى سعر له عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سوق الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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