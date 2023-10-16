الاتحادية للضرائب تطلق تطبيقاً لتسهيل رد الضريبة الخاصة بسكن المواطنين قريباً

المصدر: وام

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أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة بصدد إطلاق تطبيق خاص بتسهيل إجراءات رد الضريبة الخاصة بسكن المواطنين، موضحاً أن التطبيق الذي يعرض حالياً خلال معرض جيتكس بشكل تجريبي لا يزال في المرحلة الأولى، مرجحاً أن يتم إطلاقه قبل نهاية السنة.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": “نحن من الهيئات الضريبية القليلة التي تعتمد العمل الإلكتروني بنسبة 100%”، مؤكداً السعي لتقديم الخدمات المتطورة بهدف الاستباقية وتحقيق سهولة الإجراءات وراحة المتعاملين.

وتحدث البستاني عن مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في معرض جيتكس والمبادرات والتطبيقات التي تستعرضها في منصتها.

وأشار إلى أن الهيئة تستعرض ضمن المنصة نظام التسجيل في ضريبة الشركات، لافتاً إلى أنها تركز في الوقت الراهن على حث الشركات للتقديم والتسجيل في ضريبة الشركات.

وأكد البستاني السعي الدائم لتوفير آخر الحلول التكنولوجية وأكثرها تطوراً، متحدثاً عن عرض استخدام تطبيق "تشات جي بي تي" بشكل تجريبي ضمن المنصة في المعرض، موضحاً أن النظام في المرحلة الأولى ويطبق للاستخدام الداخلي في الهيئة وبعد أن يتم تقييمه بشكل عام يمكن أن يتم إطلاقه في مرحلة لاحقة.

وتأتي مشاركة الهيئة في "جيتكس غلوبال 2023" في إطار خطط الهيئة للتعريف بخدماتها الرقمية المُتنوعة وملامح التطوير المستمرة التي تشهدها هذه الخدمات، وتسليط الضوء على مشاريع الهيئة التحولية التي تهدف إلى سعادة المُتعاملين والمعنيين بالنظام الضريبي، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى الوصول للريادة العالمية في منظومة العمل الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجالات كافة.

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